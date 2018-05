Energia, online il nuovo numero della newsletter del Gme

Roma, 16 mag. - È online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme).

La newsletter si apre con un intervento di Claudia Checchi e Pia Saraceno del REF-E sui rimbalzi congiunturali e gli effetti strutturali della ripresa dell`intensità energetica. Il 2018 è l`anno di realizzazione delle prime bozze dei Piani Energia e Clima, che, per l`Italia, rappresentano l`occasione per mettere in atto la Strategia Energetica Nazionale, predisposta oramai da quasi un anno.

"Una delle sfide più importanti è quella del decoupling tra crescita economica e livello dei consumi di energia, che riporta al centro dell`attenzione il tema dell`efficienza energetica - spiegano le due analiste del REF-E -. Nell`ultimo biennio l`Italia ha in parte eroso i risultati, in termini di miglioramento dell`efficienza energetica, quantificati nel 2015, anno di partenza per le proposte contenute nella SEN. I dati provvisori del 2017 rivelano che la domanda di energia per usi finali è aumentata nell`ultimo triennio e che l`elasticità della domanda di energia rispetto al PIL, al di là delle oscillazioni accidentali, continua a rimanere sul trend storico".

Sulla base dei calcoli proposti dal Joint Research Center (JRC) della Commissione Europea, da Enea e da Terna "al momento non è possibile dedurre se siamo sulla traiettoria" per il raggiungimento degli obiettivi 2030 di riduzione in valore assoluto del fabbisogno di energia primaria affinché "si verifichi un decoupling effettivo tra dinamica dell`economia e domanda di energia nei prossimi anni - spiegano Checchi e Saraceno -. Gli obiettivi al 2020 saranno raggiunti perché l`intensità della ripresa economica dei prossimi anni non sarà in grado di rovesciare i risultati conseguiti". (Segue)