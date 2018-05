Incontro Poste-Unce, su valorizzazione rete in aree montane

Roma, 16 mag. - Si è svolto a Roma un incontro tra Poste Italiane e l'Unione Nazionale dei Comuni, comunità ed Enti Montani (UNCEM); all'incontro erano presenti Giuseppe Lasco, Responsabile Corporate Affairs di Poste Italiane, Enrico Borghi, Deputato, Antonio Di Maria, Vice Presidente vicario UNCEM, Marco Bussone, Vice Presidente UNCEM Piemonte, e Luca Lo Bianco, Direttore Scientifico della Fondazione Montagne Italia. L'incontro, che segue quello dello scorso 16 aprile tra Poste Italiane e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, conferma il percorso intrapreso dall'Azienda nella direzione del dialogo e della condivisione con le Istituzioni e le comunità locali, in linea con i principi affermati dalla recente legge per i Piccoli Comuni. E' quanto si legge in una nota.

Nel corso dell'incontro Poste Italiane ha illustrato la nuova organizzazione del recapito, pensata per rispondere in maniera efficace ed economicamente sostenibile alle esigenze dei cittadini nell'era dell'e-commerce; l'Azienda ha inoltre ribadito l'impegno a valorizzare la sua rete distributiva - anche attraverso gli investimenti in tecnologia e formazione previsti dal nuovo Piano Industriale "Deliver 2022" - mantenendo la sua presenza in tutti i piccoli centri e implementando nuovi servizi a valore aggiunto, anche con l'aiuto delle nuove tecnologie digitali. Vengono così concretizzati i presupposti normativi inseriti nella legge nazionale 158/2017 sui piccoli Comuni che vede Poste impegnata per la crescita e lo sviluppo dei territori, in stretta interazione con la pubblica amministrazione e gli enti locali.

Il confronto e la collaborazione con l'UNCEM proseguiranno, anche a livello locale, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più efficaci per migliorare la qualità dei servizi e dei prodotti offerti da Poste Italiane su tutto il territorio nazionale.