Roma, 16 mag. - "Ci sono state delle criticità che stiamo cercando di superare. Non è facile. Noi, soprattutto sui rapporti con Europa e sul tema dell`immigrazione non possiamo fare passi indietro. Rischi di rottura? Be` è una discussione aperta. Di certo non possiamo più essere asserviti a ciò che dice l`Europa". Così Lorenzo Fontana, vice presidente della Camera (Lega) ai microfoni di Gerardo Greco a Gioco a Premier (Rai Radio1).