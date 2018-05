Roma, 16 mag. - "Una pagina buia della bozza di contratto M5S-Lega è quella sulla giustizia. Un insieme di slogan connotati dal più bieco giustizialismo; più che una politica sulla giustizia appare come un insieme di titoli del giornale di Travaglio. Non un quadro d'interventi finalizzati ad affrontare il tema giustizia ma il decalogo dettato dalle invettive dei guru della giustizia a 5 Stelle Davigo e Di Matteo". Lo afferma, in una nota, Jole Santelli, deputata di Forza Italia.