Camera Usa, seggio della Pennsylvania torna ai Dem dopo 35 anni

New York, 16 mag. - Il partito democratico è tornato a vincere il distretto 178 della Pennsylvania (sobborghi di Philadelphia) per la Camera federale degli Stati Uniti, che dal 1983 era in mano al Grand Old Party. Nell'elezione speciale tenuta ieri, la democratica Helen Tai ha battuto la repubblicana Wendi Thomas e resterà in carica per i restanti sei mesi del mandato di Scott Petri, che ha lasciato la Camera per guidare la Philadelphia Parking Auhority.

Entrambe le politiche saranno poi candidate alle elezioni di novembre, per ottenere un pieno mandato di due anni. Il distretto è stato vinto, alle scorse presidenziali, da Donald Trump con tre punti di vantaggio su Hillary Clinton, mentre nel 2012 Mitt Romney aveva battuto Barack Obama di 13 punti.