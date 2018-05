Brunetta: permanenza in euro-Ue non può essere discussa

Roma, 16 mag. - "La permanenza nell'Euro e nell'Unione Europea non possono essere messe in discussione, nonostante Forza Italia abbia sempre sostenuto che sia necessario cambiare alcune norme sul funzionamento della governance economica, che finora hanno dimostrato di non avere funzionato correttamente". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"L'occasione per farlo - prosegue - sarà rappresentata dal prossimo Consiglio Europeo di giugno, al quale l'Italia rischia però di parteciparvi senza un governo pienamente legittimato, con la conseguenza di essere lasciata ai margini dei tavoli decisionali. Anche nell'ultimo DEF, il Governo di Paolo Gentiloni non ha scritto alcuna proposta di riforma della governance comunitaria da presentare al Consiglio di giugno, confermando l'atteggiamento di completo disinteresse per il processo di riforma che, purtroppo, ha marginalizzato l'Italia nei consessi europei".