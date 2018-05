Di Maio: tema debito pubblico è come ridurlo, ieri nuovo record

Roma, 16 mag. - Nella bozza ancora non definitiva del programma di governo in corso di definizione al tavolo Lega-M5S "ci sono i nostri valori fondanti, ci sono tutte le nostre battaglie storiche: abbiamo ottenuto grandi risultati": lo ha affermato, conversando con i cronisti a Montecitorio, il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio.

Di Maio ha sottolineato che il lavoro del tavolo tecnico ha prodotto anche "innovazione sull'Europa. La Lega aveva delle ottime idee sulla delegazione tecnica" da affiancare alla politica "per trattare con l'Unione europea". In ogni caso, "se chiuderemo oggi avremo fatto in tempi record: in Germania ci hanno messo sei mesi, da noi sei giorni".

"Il tema del debito (pubblico, ndr) - ha detto rispondendo a una domanda sull'ipotesi che l'Italia presenti addirittura una richiesta di cancellazione a Bruxelles - è la ricerca di un modo per ridurlo, facendo investimenti e politiche espansive, visto che quello usato finora non ha funzionato e ieri abbiamo toccato un nuovo record storico".