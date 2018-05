Cangini (Fi): preoccupa il pressappochismo di M5s e Lega

Roma, 16 mag. - "Quel che più preoccupa, nella bozza di contratto di governo M5s-Lega, non è tanto l'evidente approccio giustizialista, o l'idea di creare un Comitato politico sovraordinato rispetto a organismi costituzionali quali il governo e il parlamento, o l'addio all'aliquota unica per la flat tax, o il ritorno in scena dell'uscita dall'euro... Quel che preoccupa è la richiesta alla Bce di cancellare 250 miliardi di debito pubblico italiano". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia, Andrea Cangini.

"Preoccupa - spiega - perché indice di ingenuità e soprattutto di ignoranza: buona parte di quei titoli di Stato sono infatti detenuti da Bankitalia. Si percepisce un certo pressappochismo, di certo c'è solo che lo spread ha ricominciato a salire".