Roma, 16 mag. - "Caro Carlo, quale migliore mobilitazione se non proprio la nostra assemblea con mille delegati in arrivo a Roma da tutta Italia? La risposta alla dannosa propaganda M5s-Lega, che in pochi giorni rischia di bruciare anni di sacrifici degli italiani, arrivi dall'Ergife". Così il deputato Pd Michele Anzaldi risponde su twitter a Carlo Calenda.