Alitalia, Uilt: da sindacati ok a proroga vendita

Roma, 16 mag. - "Abbiamo dato il nostro parere favorevole alla Commissione sul decreto che proroga i tempi di vendita, così da poter garantire il tempo necessario per compiere una scelta giusta sul partner più idoneo a rilevare Alitalia, che escluda qualsiasi ipotesi di un ridimensionamento della Compagnia". E' quanto affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti ed Ugl al termine dell`audizione presso la Commissione speciale per l`esame degli atti urgenti del Senato sulle misure per Alitalia.

"Abbiamo ribadito - proseguono i sindacati - ai parlamentari in aula che occorre una visione complessiva di sviluppo di lungo periodo della compagnia, che coinvolga la politica sulle regole e sulle infrastrutture e che abbia l`obiettivo di individuare il profilo di un partner industriale-finanziario solido, che abbia programmi di sviluppo per il traffico aereo del nostro Paese e che metta risorse sul lungo raggio".

"A garanzia di questo - aggiungono concludendo i Sindacati - serve un governo che sia parte attiva con un ruolo di controllo e di vigilanza, per evitare il ripetersi delle gestioni negative che hanno portato allo stato di insolvenza questo asset strategico di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e turistico del Paese".