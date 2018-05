Governo, Cassese: bozza delinea 'super governo' sproporzionato

Roma, 16 mag. - Il comitato di conciliazione contenuto nella bozza di contratto tra Movimento5stelle el Lega pubblicato ieri dall'Huffington Post "sembra una sorta di super governo, è come se non fosse il governo che stabilisce la politica generale del Paese. Noi abbiamo una Costituzione che dice che è il governo che stabilisce la politica generale del Paese e che è il presidente del consiglio dei ministri, cioè il presidente che dirige l'attività del governo, che mantiene l'unità dell'indirizzo politico. Certamente in questo caso vi sarebbe un organo sproporzionato al nostro modello costituzionale". Lo ha detto a Radio Radicale il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale.

"Stiamo parlando in testo dichiarato superato e quindi parliamo in generale dell'orientamento che da questo emerge - ha detto Cassese - L'idea di un comitato di conciliazione è un'idea che ha molti precedenti, c'è nel sistema americano quando i due rami del Parlamento non si mettono d'accordo cì un comitato per assicurare una conciliazione quindi un accordo tra i testi approvati tra un ramo e l'altro del Parlamento. E' inusuale che sia alle spalle di un governo come in questo caso. Era stato affacciato nel documento presentato dal comitato presieduto dal professor Della Cananea. Ma era una cosa diversa da quella che è nel testo che è stato fatto circolare da Huffington Post ieri sera, la cosa è diversa nel senso che questo sembra una sorta di super governo, è come se non fosse il governo che stabilisce la politica generale del Paese. Noi abbiamo una Costituzione che dice che è il governo che stabilisce la politica generale del Paese e che è il presidente del consiglio dei ministri, cioè il presidente che dirige l'attività del governo, che mantiene l'unità dell'indirizzo politico. Certamente in questo caso vi sarebbe un organo sproporzionato al nostro modello costituzionale"

"ll consiglio di gabinetto - ha detto ancora Cassese con riferimento ai paragoni fatti in queste ore - normalmente è composto dai ministri che ricoprono le cariche più importanti e quindi è un cerchio più piccolo all'interno di un governo più ampio, non comprende persone esterne al governo. Io penso che la proposta nei termini in cui è scritta nel testo diffuso ieri sia ritirata, perché effettivamente è una forzatura. Altro era la proposta che era stata fatta precedentemente che era preparatoria e non determinava i componenti dell'organo. Così come questa ci sono altre proposte eccessive o addirittura impossibili, una di queste è quella relativa alla cancellazione di 250 miliardi di debito pubblico. Mi auguro che la ragionevolezza conduca le persone e le forze politiche a fare un passo indietro in questo senso".