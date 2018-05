Di Maio: perché "comitato" in Germania va bene e da noi no?

Roma, 16 mag. - "Non capisco perché il comitato di conciliazione in Germania è fra le buone pratiche di governo e qui da noi è dittatura": lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio, commentando con i giornalisti a Montecitorio le polemiche sull'organismo che M5S e Lega hanno concordato di attivare per la soluzione delle questioni politiche non previste dal contratto di governo.

A chi gli ha fatto notare che in Germania almeno il capo del governo era noto fin dall'inizio, Di Maio ha replicato con una battuta: "Quindi adesso mi state dicendo che facevo bene a insistere sul nostro 32 per cento...". In ogni caso, ha ribadito, "stiamo cercando una soluzione politica sul premier, mica stiamo cercando uno per strada".