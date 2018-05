Roma, 16 mag. - "Oggi termina il lavoro del tavolo. Restano 2/3 punti in sospeso. Saranno discussi dai due leader", Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Lo ha spiegato il presidente dei senatori M5S Danilo Toninelli lasciando la riunione tecnica con la Lega sul contratto per il programma di governo sospesa per la pausa pranzo. Il tavolo ricomincerà alle 14.