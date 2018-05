Banche, Fi Camera a risparmiatori veneti: impegno per risarcimenti

Roma, 16 mag. - I parlamentari di Forza Italia Mariastella Gelmini (capogruppo azzurro a Montecitorio), Renato Brunetta, Dario Bond, Marco Marin, Lorena Milanato, Davide Bendinelli, Raffaele Baratto e Piergiorgio Cortelazzo, hanno incontrato questa mattina, presso gli uffici del gruppo alla Camera, una delegazione di azionisti e obbligazionisti di Veneto Banca e Popolare di Vicenza.

I deputati di Forza Italia hanno ascoltato le ragioni dei risparmiatori vittime dei crac e - attraverso un atto di sindacato ispettivo che verrà presentato nelle prossime ore a firma di tutti i parlamentari veneti - hanno assicurato il loro impegno affinché il Ministero dell'Economia e delle finanze dia risposte immediate in merito alla tempistica dei decreti attuativi del fondo per risarcire famiglie e piccoli imprenditori rimasti colpiti dalla crisi bancaria degli scorsi anni.

È quanto si legge in una nota del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati.