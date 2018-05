Roma, 16 mag. - "Forza Italia ha fatto la sua parte per dare un governo di centrodestra al Paese e in seguito non impedendo il tentativo M5S-Lega, che non ci appartiene. Abbiamo tolto di mezzo tutti gli alibi. Ora è il tempo della concretezza. Il Paese ha bisogno di risposte, rapide e chiare". Lo dice Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi, ai microfoni del Tg2.