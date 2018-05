Roma, 16 mag. - "Una grande riforma fiscale partendo da imprese, negozi, partite Iva e cittadini" che abbia come obiettivo: "pagare meno per pagare tutti. Allora sì, se lo Stato è meno esoso chi evade va in galera, non adesso che ti porta via il 50- 60 -70 per cento di quello che produci". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega in un video su facebook.