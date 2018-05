Siri (Lega): mai detto di voler sforare tetto del 3%

Roma, 16 mag. - "Il problema del deficit è un problema all'ordine del giorno, che c'è e non possiamo far finta che non esista, e noi non abbiamo mai detto di voler sforare il tetto del 3%. Noi sappiamo che abbiamo questo limite del 3%, abbiamo detto però che abbiamo l'esigenza di fare delle cose urgenti per la ripresa del paese, per la crescita autentica del paese, e che per fare tutto questo ci servirà sicuramente della flessibilità". Lo ha detto Armando Siri (Lega), intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.

"Tutto quello che è uscito sui giornali è un draft, che è - ha chiarito - una bozza che ciascuno scrive e poi ci si confronta. Quindi nella bozza definitiva, che è poi il testo effettivamente condiviso, non è uscito e non c'è".