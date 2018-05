Roma, 16 mag. - "Ci dovremo mettere lo scudo, io e voi, figuriamoci gli attacchi dai sistemi di potere che io voglio smontare pezzo per perzzo, gli apparati di Stato, i super tecnici, i burocrati...ma io non sono nato per tirare a campare mi piacciono le sfide". Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, in un video su facebook in cui si rivolge ai suoi sostenitori in vista della formazione di un governo con il M5S.