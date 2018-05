Governo, Saccomanni: bozza M5s-Lega? Potete immaginare cosa penso

Milano, 16 mag. - "Ve lo potete immaginare". Il presidente di Unicredit, Fabrizio Saccomanni, ha replicato così a chi gli domandava come giudichi le ipotesi economiche contenute nella bozza - poi definita "superata" - di contratto di governo tra M5s e Lega. E in particolare cosa ne pensi dell'eventuale uscita dall'euro e della ipotesi di chiedere alla Bce la cancellazione di 250 miliardi di euro di debito pubblico italiano. Saccomanni è stato ministro dell'Economia nel governo Letta ed ex direttore generale della Banca d'Italia, dove mantiene la qualifica di direttore generale onorario.