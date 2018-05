Governo, Furlan:_italiani non possono pagare incertezza politica

Roma, 16 mag. - "L'Italia ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Italia. Quindi le forze politiche dimostrino responsabilità mettendo fine a questi balletti costanti dentro e fuori dall'euro, ci vuole serietà. Quello che chiedono gli italiani è serietà". Lo ha detto a Cagliari a margine del Consiglio generale della Cisl sarda, la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

"Ancora oggi, dopo oltre due mesi, siamo senza governo e rischiamo davvero di disperdere, dopo tanti sacrifici degli italiani e delle italiane, quei deboli segnali di crescita che avevano caratterizzato sino a poco tempo fa il nostro Paese. Non possono essere i cittadini italiani a pagare questo clima di incertezza politica come dimostrano anche i dati dell`aumento dello spread. Abbiamo bisogno di avere un governo che metta al centro della sua azione crescita, sviluppo e lavoro: questo dev'essere il nodo centrale del programma di governo. Ne sentiamo purtroppo parlare assai poco".

"Fortunatamente negli ultimi due anni da tanti segni meno siamo passati a qualche segno più- sia per l'occupazione che per la produzione industriale, per gli investimenti privati, ma tutto è ancora molto molto debole come ha confermato anche il rapporto Istat- ha aggiunto Furlan. "Siamo distanti dal recuperare tutti i punti di Pil persi durante la lunga crisi. Proprio per questo non possiamo stare nell'incertezza: abbiamo bisogno di continuare sullo sviluppo sulla crescita puntando agli investimenti che danno crescita e sviluppo. Quindi, innovazione, ricerca, formazione ma soprattutto infrastrutture materiali e immateriali. Il Paese ne ha assolutamente bisogno. Non bisogna avere incertezze rispetto a questo". "Come organizzazione sindacale, per noi è indispensabile ripartire dal lavoro", ha concluso la leader della Cisl. "Ci sono tanti bisogni che esprimono uomini e le donne del nostro Paese ma il tema del lavoro, del suo valore sociale, dev'essere per noi assolutamente la priorità".