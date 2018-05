Padoan: non smantellare riforme, non indebolire risanamento

Roma, 16 mag. - Il processo delle riforme è stato avviato e il cambiamento non va smantellato, indebolendo anche la stabilizzazione dei conti pubblici. Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo cui l'agenda per il Paese "è complessa e ambiziosa, si può e si deve affrontare con successo: non potrebbe essere altrimenti vista la portata delle sfide. Diverso sarebbe il caso se si decidesse di cambiare radicalmente direzione smantellando le riforme che sono state fatte o indebolendo il processo di stabilizzazione".

"La caduta di consenso - ha aggiunto Padoan in una lectio magistralis all'Università La Sapienza - potrebbe spingere la politica a disfare le politiche introdotte anziché portare avanti l'attuazione delle riforme. Occorre rafforzare invece che disfare".