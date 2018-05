Di Maio: se serve per farlo partire io e Salvini fuori da governo

Roma, 16 mag. - I due leader di Movimento 5 stelle e Lega potrebbero non entrare nel Governo. Facendo eco alle parole del segretario del Carroccio Matteo Salvini, che ha parlato di un possibile "passo di lato", anche il leader del M5S, Luigi Di Maio, ha spiegato ai cronisti il suo punto di vista sull'argomento. "Io mi auguro che ci siamo, sarebbe un modo - ha spiegato ai cronisti che lo hanno fermato nei corridoi della Camera - anche per metterci alla prova, ma se per arrivare a far partire un governo è utile che il segretario della Lega e il capo politico del Movimento 5 stelle stiano fuori staremo fuori".