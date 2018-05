Germania, Merkel: necessario in futuro rafforzare Frontex -2

Roma, 16 mag. - Nel lungo passaggio del suo discorso dedicato alla politica di difesa tedesca, Merkel ha poi sottolineato: "Oggi non è in questione il riarmo, la questione che si pone è quella dell'equipaggiamento dell'esercito tedesco", che gli ultimi anni di tagli hanno messo in una situazione molto precaria.

Infine Merkel ha fatto una parziale autocritica sul dossier siriano e ha prospettato un impegno più forte da parte della Germania: "L'Europa finora non ha dato un contributo sufficiente alla risoluzione del conflitto. E lo dico anche in senso autocritico", ha detto la cancelliera, ribadendo comunque che la soluzione può essere solo politica, non militare.