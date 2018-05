Germania, Merkel: necessario in futuro rafforzare Frontex

Roma, 16 mag. - In un lungo intervento al Bundestag per fare il punto sul bilancio, sulla politica di difesa tedesca e sulle necessità dell'esercito tedesco impegnato in un numero crescente di missioni all'estero, la cancelliera Angela Merkel ha detto che un impegno futuro per la Germania e per l'Europa è quello di rafforzare Frontex.

"Rafforzare Frontex sarà uno degli impegni del futuro, e il governo tedesco darà il suo contributo", ha detto Merkel, affermando che il numero attuale di agenti a disposizione di Frontex non è sufficiente per assicurare le frontiere esterne dell'Europa. "Con 600 soldati non possiamo proteggere le frontiere esterne dell'Europa". (segue)