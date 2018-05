Calenda: se bozza M5s-Lega è programma, Pd cancelli assemblea

Roma, 16 mag. - "Se questi contenuti saranno quelli che verranno sottoposti ai gazebo etc. il Pd dovrebbe cancellare l`assemblea, evitare ulteriori dibattiti autoreferenziali, e organizzare una grande mobilitazione con forze sociali per difendere la nostra collocazione europea". Lo afferma in un tweet il ministro Carlo Calenda che poi, dopo le parole del segretario reggente sul fatto di usare l'assemblea per lanciare mobilitazione e alternativa, aggiunge con un altro tweet: "Ho visto anche la dichiarazione di Martina in questo senso. L`importante è usare l`Assemblea per fare questo e non per dividersi e contarsi. Tanti cittadini hanno voglia di mobilitarsi per impedire derive pericolose. È il momento di aiutarli a farlo".