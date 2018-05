Migranti, Avramopoulos: credo Italia manterrà posizione ... -2

Bruxelles, 16 mag. - Il commissario si è mostrato fiducioso sulla possibilità che si arrivi entro giugno a una riforma del sistema d'asilo comune di Dublino, che oggi penalizza in particolar modo Italia, Grecia e gli altri Paesi in prima linea sulle rotte migratorie, pur ammettendo che ci sono "alcuni, pochi paesi" che devono ancora essere convinti a partecipare "alla nostra politica migratoria comune e complessiva, che è la sola risposta pragmatica che abbiamo - ha sottolineato - alla sfida migratoria che dovremo affrontare per molti anni ancora".

Secondo i dati diffusi oggi dalla Commissione, la rotta del Mediterraneo centrale, dalla Libia all'Italia, è l'unica per la quale non si è registrata ancora diminuzione significativa dei flussi migratori nei primi mesi del 2018 (circa il 77% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017), mentre su tutte le altre rotte ci sono stati aumenti: +22% nel Mediterraneo Occidentale (verso la Spagna), incremento di nove volte degli arrivi dalla Turchia (sia via mare, nel Mediterraneo orientale, che via terra), mentre un non meglio quantificato "aumento dei movimenti" è stato registrato anche lungo la rotta balcanica occidentale, attraverso Albania, Montenegro e Bosnia Erzegovina.