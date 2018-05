Migranti, Avramopoulos: credo Italia manterrà posizione europeista

Bruxelles, 16 mag. - "Non è nel mio ruolo interferire nella politica interna nazionale: c'è un processo in corso e molto presto speriamo che l'Italia abbia un governo, che sarà il nostro interlocutore su tutte le questioni, compresa naturalmente l'immigrazione. L'Italia è una grande nazione, un grande paese democratico ed europeo; e noi contiamo sulla continuazione del ruolo che svolge il Paese su tutte queste questioni, e specialmente quella migratoria. E' un ruolo molto importante in Europa". Lo ha affermato, rispondendo ai giornalisti durante una conferenza stampa oggi a Bruxelles, il commissario europeo agli Affari interni e all'Immigrazione, Dimistris Avramopoulos.

"Non posso commentare - ha aggiunto il commissario - la formazione del governo: il processo costituzionale sta andando avanti, così come il dialogo politico interno in Italia. Ma ripeto quello che ho detto ieri: io credo che l'Italia resterà sul proprio percorso europeista su tutto. L'Italia è un Paese fondatore del progetto europeo e sono sicuro che gli italiani restano impegnati nella prospettiva europea. Abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella Costituzione e nella Repubblica italiana", ha concluso Avramopoulos. (segue)