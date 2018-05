Siri (Lega): dibattito sui temi con M5s è complesso, serve tempo

Roma, 16 mag. - "Se nasce un governo nasce tra due forze politiche che naturalmente sono forze politiche alternative. Quindi è evidente che il dibattito che c'è all'interno del tavolo dove ci si confronta sui contenuti e sulle le cose da fare per il paese è un dibattito complesso. E' un dibattito che mette tutti nella condizione di anteporre gli interessi degli italiani e degli elettori alle questioni tipiche di partito. Nessuno ha mai discusso di poltrone, di ministeri. Nel dibattito ci è sembrato che ci fossero alcuni punti non chiariti. Uno di questi è il rapporto con l'Europa. Non perché noi vogliamo sfasciare tutto, ma perché abbiamo preso dei voti di persone che ovviamente non si aspettano che noi andiamo in Europa con il cappello in mano e a cospargerci il capo di cenere. Ma che cerchiamo di usare tutto il nostro potere di paese importante in Europa per ribadire che noi siamo lì a governare nell'interesse degli italiani. Su questo non ci devono essere ambiguità. A un certo momento Salvini ha deciso di ribadire questo concetto, poi abbiamo ascoltato D Maio che su questo ha chiarito la sua posizione e se le cose stanno così i lavori vanno avanti". Così Armando Siri (Lega) intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.