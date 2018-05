Roma, 16 mag. - "Rimane la lealtà alla coalizione di cui abbiamo fatto e faremo parte. Aggiorno costantemente gli alleati su quello che stiamo facendo. Il tradimento non fa parte del mio Dna, se do la parola la mantengo e ho dato a voi la mia parola". Così Matteo Salvini, leader della Lega, in un video su facebook conferma la sua collocazione nel centrodestra.