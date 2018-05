Governo, Gasparri: non si prosegua con tentativi campati in aria

Roma, 16 mag. - "Più che un programma una preghiera. Rimetti a noi i nostri debiti... Non vorrei apparire sacrilego, ma, smentite a parte, un programma che si basi sulla miracolosa cancellazione di centinaia di miliardi di debito italiano pare costruito sull'attesa di eventi sovrannaturali. Che l'Ue debba rivedere regole e parametri lo sosteniamo da tempo, e fu proprio Berlusconi ad affrontare, in modo serio e nelle sedi opportune, la questione, subendo reazioni velenose e lesive delle nostre libertà democratiche, che tutti ricordiamo dolorosamente. Sono in grado di fare un governo? Facciano pure. Vogliono ridiscutere le regole europee. Sacrosanto. Ma lo si faccia in modo credibile. Non con tentativi e programmi campati per aria. Il rischio è che pochi sfascino tutto e che tutti poi paghino per colpa di pochi. Di Italia ne abbiamo una sola. Cambiarla in meglio è la speranza di tanti. Sfasciarla con idee sballate sarebbe una colpa grave". Lo dichiara il senatore di Fi Maurizio Gasparri.