Roma, 16 mag. - "Un punto qualificante per noi è dare seguito alla democrazia e alla voglia di autonomia e autogoverno che milioni di italiani hanno espresso in Lombardia e Veneto e domani perchè no anche in Puglia e Piemonte. Se Bruxelles fa tutto fa poco e malissimo lasciamo che l'Italia si autogestisca in una cornice di unità". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, in un video su facebook.