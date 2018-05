Governo, Salvini: io premier un onore ma non si può chiedere tutto

Roma, 16 mag. - "Non possiamo chiedere tutto, Salvini premier sarebbe l'onore più grande del mondo ma se avessi la certezza che andando al governo anche senza fare il premier, di poter fare parecchie cose utili per voi e il paese mi metto in gioco e come sempre ho fatto se serve faccio anche un passo a lato". Lo ha spiegato Matteo Salvini in un video su facebook a proposito del suo ruolo in un governo Lega-M5S.

"Più ci insultano, ci minacciano, ci ricattano più vien voglia di partire, se qualcuno pensa di intimorirci, di intimorirvi, perchè devono decidere loro che da anni stanno massacrando nostre famiglie"..., ha aggiunto il leader della Lega.