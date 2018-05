Martina: Lega e M5s giocano su pelle Italia, da Pd mobilitazione

Roma, 16 mag. - "E` preoccupante per l`Italia il gioco che stanno facendo Lega e Cinque Stelle con i contenuti pericolosi circolati con la bozza di contratto di governo. Già questa mattina lo spread è salito e la condizione di incertezza temo sia destinata a salire". Lo afferma il segretario reggente del Pd Maurizio Martina riferendosi ai contenuti della bozza di contratto per il governo M5s-Lega circolati ieri e che vedrebbero, tra l'altro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito alla Bce, la possibilità di uscire dall'euro, la creazione di un comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri.

"Tutto ciò accade mentre l`Istat certifica buoni dati sull`occupazione che torna a livelli pre-crisi dopo la fatica di questi anni ed evidenzia ancora l`impegno da promuovere in particolare al sud. Il Partito Democratico non si rassegna a questo scenario - sottolinea -. In queste ore e in particolare sabato dalla nostra Assemblea nazionale lanceremo la nostra mobilitazione per difendere il futuro dell`Italia nella nuova Europa e per aggregare tutte le forze e le energie che non intendono rassegnarsi allo scenario pericoloso prospettato da Lega e Cinque Stelle in queste ore".