Governo, Salvini: se serve faccio passo di lato con umiltà

Roma, 16 mag. - "Entro oggi vi dico se chiudiamo il programma poi si passa ai nomi e cognomi. Matteo Salvini non sarà mai un ostacolo alla nascita di un governo, se devo fare un passo a lato lo faccio, in totale umiltà, generosità e spirito di servizio". Lo ha detto Matteo Salvini leader della Lega in un video su facebbok a proposito del suo ruolo nel governo con i Cinque stelle.

"Sarebbe folle mollare nel momento della verità, lasciate che gli altri rosichino, minaccino, insultino, se siamo convinti di essere nel giusto non ci ferma nessuno", ha aggiunto.