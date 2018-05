Roma, 16 mag. - "Abbiamo perso tempo? In Germania ci hanno messo sei mesi... entro oggi dovremmo chiudere col programma e poi ho detto ai giornalisti che vorrei avere il vostro parere e si sono indispettiti, 'in passato non si faceva così', bene io voglio fare il contrario, si parte dalla vita vera degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini leader della Lega in un video su facebook.