Alitalia, Fit-Cgil: giudizio positivo a ddl conversione decreto

Roma, 16 mag. - "Dall`audizione di oggi emerge un giudizio positivo del sindacato al ddl di conversione del decreto legge 38/2018 soprattutto perché, se alla data dello stesso non vi erano le condizioni per una vendita e tantomeno proposte ritenute accettabili, era impensabile procedere con soluzioni diverse che non garantivano un futuro all`azienda e ai suoi dipendenti". Lo dichiara Emiliano Fiorentino, Segretario nazionale della Fit-Cisl, a margine dell`audizione odierna in Senato commentando il provvedimento che contiene misure urgenti per la cessione di Alitalia.

"È emersa in Commissione - prosegue Fiorentino - la richiesta di un giudizio sull`operato dei commissari, a cui abbiamo risposto con una valutazione positiva, considerati i risultati ottenuti in un momento di estrema difficoltà e la credibilità che l`azienda sta riconquistando verso il mondo esterno".

"Ora è importante mantenere questa stabilità sia all`interno che all`esterno dell`azienda - conclude - solo così sarà possibile usare al meglio i sei mesi concessi dal ddl in oggetto e far sì che al loro scadere la compagnia aerea si presenti nelle migliori condizioni ai possibili futuri acquirenti o ad altre soluzioni che ne garantiscano la continuità e lo sviluppo".