Roma, 16 mag. - "Se trovaste un documento dove è scritto che chi vi deve soldi non li restituisce più cosa fareste? È la domanda che si fanno gli investitori in giro per il mondo che hanno in mano titoli del debito pubblico italiano....Fermatevi, così ammazzate l`Italia". Lo scrive Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente del Pd su twitter a proposito della bozza del contratto di governo M5S-Lega.