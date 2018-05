Roma, 16 mag. - "Il rafforzamento dei servizi per l'impiego rappresenta un elemento cruciale per realizzare politiche attive del lavoro efficaci, anche con riferimento alle misure di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale". Ad affermarlo è il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, in occasione della presentazione alla Camera dei Deputati del rapporto annuale.