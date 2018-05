Enel premiata dal Politecnico di Milano all`HR Innovation Award -2

Roma, 16 mag. - Il progetto - prosegue la nota di Enel - è stato strutturato in due diversi momenti: una prima fase di 12 settimane per evidenziare le aree di intervento, con una ricognizione sui processi e servizi interni, che ha coinvolto tutti i dipendenti dell`azienda. La seconda fase, che interesserà tutto il 2018, prevede il disegno e implementazione di "Employee Journey" e "People Analytics" che toccano diverse fasi del ciclo di vita lavorativa: dall`esperienza di un neo assunto, allo sviluppo professionale delle persone, nonché l`accesso ai servizi alla persona più frequenti. I principali benefici attesi dal programma di trasformazione digitale sono il miglioramento della soddisfazione del dipendente e la semplificazione dei processi HR.

Il premio, che identifica Enel come società che si è distinta per la capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva di innovazione e miglioramento dei principali processi di gestione delle Risorse Umane - conclude il comunicato - è stato ritirato da Tommaso Girotti, responsabile Data Competence Center-People Digital Hub di Enel e Nicoletta Rocca, Responsabile Risorse umane e Organizzazione della Global Digital Solution.