Enel premiata dal Politecnico di Milano all`HR Innovation Award

Roma, 16 mag. - Il Politecnico di Milano ha premiato Enel con l`HR Innovation Award nella categoria "People Experience" in occasione del Convegno "People 4.0: anticipare il futuro per non rincorrerlo" organizzato dalla School of Management dell`Ateneo lombardo.

Enel, informa un comunicato della società, ha ottenuto il riconoscimento per il progetto "People Digital Transformation": avviato nel 2017, il piano di digitalizzazione dei processi tipici della gestione delle Risorse Umane ha l`obiettivo di ridisegnare il percorso del dipendente nelle diverse fasi dell`attività aziendale (Employee Journey) sfruttando le nuove opportunità offerte dalla tecnologia.

Allo stesso tempo, il progetto consente di gestire in maniera innovativa i dati per trarne massimo valore sia per supportare i processi decisionali sia per un più funzionale utilizzo a supporto dei servizi alla persona.

"Stiamo lavorando per utilizzare al meglio le opportunità che la digitalizzazione ci offre con l'obiettivo di migliorare i servizi per le persone e facilitare il percorso professionale in Enel. Il progetto si colloca all`interno dell`importante processo di trasformazione digitale che riguarda tutto il gruppo, con un focus particolare alle persone", ha commentato Francesca Di Carlo, direttore Risorse umane e organizzazione del gruppo Enel.

