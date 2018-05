Fico: nuovo governo lavori per sviluppo senza diseguaglianze

Roma, 16 mag. - "Occorre lavorare affinché si annullino le diseguaglianze per preservare la coesione sociale del Paese. Soltanto uno sviluppo equilibrato ed inclusivo, che utilizzi tutto il potenziale di crescita inespresso, può rilanciare in modo stabile il benessere della nostra comunità. È questo, a mio avviso, sarà il compito principale del Parlamento e del prossimo Governo in questa legislatura". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico alla presentazione del Rapporto Istat 2018 a Montecitorio.

"Le misure che saranno approntate non devono lasciare indietro i territori e le categorie più fragili della popolazione. Il Mezzogiorno, in particolare, si conferma una questione prioritaria per l`azione di politica e istituzioni" ha concluso.