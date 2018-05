Fico: Comuni fondamentali, interrogarsi su taglio risorse

Roma, 16 mag. - "Le reti di servizi sociali, dal punto di vista della spesa, registrano una persistente cesura fra Centro-nord e Mezzogiorno e uno svantaggio per i comuni più piccoli. Sono dati che impongono alla politica e alle istituzioni di interrogarsi sugli effetti della riduzione delle risorse destinate ai comuni a fronte dei bisogni e alla potenziale domanda assistenziale dei cittadini". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico aprendo a Montecitorio la presentazione del Rapporto Istat 2018.

"I comuni sono fondamentali e indispensabili per la vita di tutti i cittadini. Sono la prima interfaccia e forniscono i servizi per le persone. Nei comuni c'è la prima e vera interazione fra cittadini e istituzioni; ed è proprio lì che bisogna agire per far vivere meglio le persone", ha aggiunto.