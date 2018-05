Almaviva, Palazzotto (LeU): no ad altri sacrifici dei lavoratori

Roma, 16 mag. - "Le richieste di riduzione del costo del lavoro avanzate da Almaviva Contact durante il tavolo tenutosi ieri presso l'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia, svelano come il cambio societario, annunciato ad aprile in maniera unilaterale, non ha nulla a che fare con il rilancio dell'attività del call center di Palermo. L'azienda rispetti l'accordo preso circa un anno fa con il quale, a fronte di grandi sacrifici che i lavoratori stanno ancora pagando, si impegnava a realizzare un concreto piano di sviluppo che consolidasse il lavoro, il radicamento sul territorio per rendere competitiva l'azienda sul mercato. Non si possono continuare a mortificare i lavoratori di Almaviva Palermo, bisogna piuttosto garantire la tutela dei livelli occupazionali". Lo afferma Erasmo Palazzotto deputato di Liberi e Uguali.