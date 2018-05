Siria, Opac conferma utilizzo cloro in attacco a febbraio -2

Damasco, 16 mag. - La squadra ha trovato due bombole "per cui è stato possibile stabilire avevano contenuto cloro". Anche sequestri di campioni nella regione "hanno mostrato un'insolita presenza di cloro nell'ambiente locale", ha precisato l'organizzazione con sede a L'Aia.

In conformità con il suo mandato, l'Opac non ha detto chi abbia utilizzato il cloro in questa complicata guerra civile che funesta la Siria da sette anni. Undici persone sono state curate lo scorso 4 febbraio per difficoltà respiratorie nella città di Saraqeb, aveva informato all'epoca l'Osdh (Osservatorio siriano dei diritti umani). (fonte AFP)(Segue)