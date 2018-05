M.O., Oxfam: a Gaza manca acqua potabile, cibo e carburante -3

Roma, 16 mag. - "Condanniamo fermamente l`uccisione di oltre 60 dimostranti, che si è consumata negli ultimi giorni - continua Pezzati - La comunità internazionale deve agire immediatamente per porre fine alle violenze e assicurare un contenimento dell`escalation della crisi. È necessario avviare immediatamente un`indagine indipendente sulle uccisioni avvenute in questi giorni, per accertare le violazioni del diritto internazionale e consegnare alla giustizia i colpevoli".

Oxfam al momento sta aiutando 258.000 persone a Gaza fornendo cibo, acqua e servizi igienici vitali. Si può sostenere la risposta di Oxfam su https://www.oxfamitalia.org/donations/dona-popolazione-intrappolat a-gaza/