M.O., Oxfam: a Gaza manca acqua potabile, cibo e carburante -2

Roma, 16 mag. - "Il valico Kerem Shalom, uno dei pochissimi punti di accesso per i beni e gli aiuti in entrata e uscita da Gaza, dopo essere rimasto danneggiato negli scontri di due giorni fa, al momento è chiuso o aperto solo per il passaggio di pochissimi beni essenziali", ha detto Paolo Pezzati, policy advisor di Oxfam Italia per le emergenze umanitarie.

"Andando avanti così, la popolazione rimarrà presto senza carburante, vitale per l`irrigazione dei pochi campi rimasti, che possono permettere alla popolazione di non morire di fame, così come per la desalinizzazione dell`acqua marina, da cui dipende l`accesso all`acqua potabile del 90% della popolazione di Gaza. Al momento siamo al lavoro dentro la Striscia per riparare e rendere funzionanti il maggior numero possibile di pozzi, ma non abbiamo un piano B in questa fase. È quindi altissimo il rischio di un ulteriore aumento dei prezzi dei beni alimentari che sarebbe il colpo di grazia per tantissime famiglie".(Segue)