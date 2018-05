M.O., Oxfam: a Gaza manca acqua potabile, cibo e carburante

Roma, 16 mag. - La prolungata chiusura dei valichi per Gaza rischia di aggravare la già disastrosa crisi umanitaria in corso, impedendo alla popolazione il rifornimento di beni essenziali come cibo, acqua e carburante. E l`allarme lanciato oggi da Oxfam, dopo i gravissimi fatti degli ultimi giorni.

Dieci anni di blocco da parte di Israele hanno infatti causato il collasso delle infrastrutture e dei servizi di base per 2 milioni di abitanti intrappolati nella Striscia, in maggioranza rifugiati, ormai allo stremo.

La situazione umanitaria è disperata e quasi la metà della popolazione non ha cibo a sufficienza, con un tasso di disoccupazione arrivato oltre il 40% e circa 23.550 persone ancora senza casa dalla guerra del 2014. (Segue)