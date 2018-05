Giustizia belga: no a mandati arresto per ex ministri catalani

Bruxelles, 16 mag. - La giustizia belga ha negato l'esecuzione dei mandati d'arresto per i tre ex ministri catalani che hanno trovato rifugio in Belgio e nei confronti dei quali la Spagna aveva spiccato un mandato di cattura europeo con l'accusa di ribellione, sedizione e malversazione di fondi pubblici.

I mandati d'arresto riguardano i tre ex membri dell'esecutivo catalano deposto dopo il tentativo di secessione a fine 2017: Meritxell Serret, Anton Comin e Lluis Puig, che si trovano in Belgio da fine ottobre.

"La camera di consiglio condivide il parere del procuratore e della difesa secondo i quali non esistono in Belgio mandati d'arresto corrispondenti al contenuto del mandato d'arresto europeo", ha motivato il tribunale di Bruxelles. (con fonte afp)