Mps, Bariatti: binacio 2018 già in utile? Magari, vedremo

Milano, 16 mag. - Dopo il ritorno di Mps all'utile nel primo trimestre 2018, il presidente dell'istituto senese, Stefania Bariatti, non esclude che l'obiettivo di tornare in "nero" nell'intero esercizio possa essere anticipato al 2018, rispetto al target del 2019 fissato dal piano industriale. "Magari, vedremo. Intanto questo passo lo abbiamo fatto", ha dichirato Bariatti a margine dell'esecutivo dell'Abi a Milano. Quanto alla realizzazione di un risultato positivo nel 2019, ha ugualmente dichiarato: "Vedremo, procediamo. Andiamo avanti piano piano, passo per passo. Procediamo con i fatti".