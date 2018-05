Si conferma rallentamento inflazione nell'area euro, aprile 1,2%

Roma, 16 mag. - Si conferma la moderazione dell'inflazione nell'area euro, ad aprile la crescita dei prezzi al consumo si è attestata all'1,2 per cento, secondo i dati definitivi diffusi da Eurostat, a fronte del più 1,3 per cento cui era risalita a marzo. L'inflazione torna così ad allontarnarsi dal valore obiettivo della Bce, che sta continuando a condurre una politica monetaria ultra espansiva e a erogare stimoli all'economia allo scopo di normalizzare il caro vita verso livelli inferiori ma vicini al 2 per cento.